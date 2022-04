Câmara de Lisboa quer suspender protocolo de cooperação com Moscovo

Perante “um acto contínuo de violação” da soberania, da autodeterminação dos povos e da dignidade da pessoa humana pela Federação Russa no contexto da invasão à Ucrânia, o presidente da Câmara de Lisboa quer suspender o protocolo de Amizade e Cooperação entre as cidades de Lisboa e de Moscovo. Será uma tomada de posição política que o autarca Carlos Moedas quer tomar ao apresentar, esta quarta-feira, a proposta de suspensão do protocolo na reunião pública do executivo.

Este protocolo, que une as duas cidades, foi celebrado a 17 de Fevereiro de 1997, visando aproximar os habitantes das duas capitais e estabelecer “relações bilaterais de cooperação e amizade em diversas áreas”, como o “intercâmbio de experiências e informações na área da gestão e infra-estruturas urbanas”, na cultura, educação, desporto, turismo e política para a juventude. E ainda no desenvolvimento da cooperação económica, segundo elenca a proposta.

Desde então, nota o documento subscrito pelo presidente da câmara, o município “manteve relações de cooperação positivas com a cidade de Moscovo, tendo participado activamente na dinamização e execução do mesmo”.

No entanto, escreve Moedas, o início da invasão da Ucrânia, a 24 de Fevereiro, por parte da Rússia, exige uma tomada de posição na defesa dos “valores fundacionais de um povo que se quer soberano” e um corte de relações diplomáticas perante “um acto contínuo de violação pela Federação Russa (iniciado em Fevereiro de 2014) de elementos fundacionais da ordem mundial definida e acordada após a Segunda Guerra Mundial”.

A começar pela “soberania, porque constitui parte integrante dos elementos essenciais que compõem um Estado livre e independente nas componentes política, territorial ou militar; a autodeterminação dos povos, visto que representa a base para qualquer definição do rumo a percorrer pelo Estado e o seu povo; a dignidade da pessoa humana enquanto alicerce da acção política e garante da protecção de liberdades fundamentais”, lê-se ainda na proposta.

Carlos Moedas lembra ainda o Tratado de Amizade e Cooperação entre a República Portuguesa e a Federação da Rússia, celebrado em 1995, quando Cavaco Silva era o primeiro-ministro português e Boris Ieltsin o presidente russo. E nota que nesse documento as duas partes acordaram, no domínio da cooperação internacional, “contribuir para ‘a solução pacífica e negociada das graves questões que afectam a comunidade internacional, tanto na Europa como nas outras regiões’ (artigo 15.º, 1.º parágrafo), como reconhecer ‘a importância, nas relações internacionais, da aplicação generalizada do Estado de direito, da democracia e do respeito pelos direitos humanos’ (artigo 17.º) e ‘incentivar o respeito generalizado pelos princípios e resoluções das organizações de carácter universal ou regional destinadas à manutenção da paz e da segurança'”, nota a proposta.

Por considerar que estes compromissos não estar a ser respeitados por Moscovo, o município quer ainda instar o Governo a assinalar o incumprimento do tratado, defendendo igualmente a sua suspensão.