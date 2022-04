No Luso, um antigo lavadouro vai tornar-se espaço museológico do automóvel

Poucos dias depois de o Museu do Caramulo, no concelho de Tondela, se estrear um novo pavilhão dedicado ao automóvel, anuncia-se a criação a menos de 50km de um outro espaço de memória automobilística: será no Luso, num antigo lavadouro, confirmou a autarquia local, Mealhada.

Para este futuro espaço museológico dedicado ao automóvel está previsto um investimento de cerca de 150 mil euros, segundo a câmara municipal.

“Intervir neste local e manter toda a sua traça original será a pretensão principal desta intervenção, garantindo, assim, uma linguagem arquitectónica também de referência para um ponto turístico, que pode e deverá ser visitado por todos, ocupando cada canto do seu edificado e dando a todos a alegria da história do automóvel na vila”, sublinhou o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco.

Em comunicado, esta autarquia do distrito de Aveiro informou que o antigo lavadouro da vila do Luso, situado junto ao lago do Luso e ao Pavilhão Gimnodesportivo, vai ser objecto de uma obra de reabilitação.

“O edifício, entregue à Câmara Municipal da Mealhada pela Junta de Freguesia do Luso, por um período de 10 anos renováveis, já tem projecto executado, estando em curso a apresentação de candidatura para execução da obra”, avançou.

Ao antigo lavadouro da vila do Luso, “outrora lugar de encontro, onde as pessoas trabalhavam na limpeza das suas roupas e utensílios”, vai ser atribuído “um uso turístico e de promoção, ao mesmo tempo que os habitantes vão poder continuar a usá-lo”.

“O objectivo da intervenção será atribuir-lhe uma função não só de espaço museológico, relacionado com o automóvel na vila do Luso, mas também um lugar para acolher várias exposições itinerantes. Paralelamente, e aproveitando toda a estrutura construída, o espaço de lavadouro, ainda em funcionamento, vai ser reabilitado, passando a ter mais condições e maior segurança”, esclareceu.

De acordo com o Município da Mealhada, o edifício será organizado em duas entradas independentes: “uma entrada para o actual espaço de lavadouro, criando-se, para tal, uma rampa de acesso directo ao espaço, onde se localizam os tanques; e uma entrada para o espaço museológico e de exposição, que comunicará internamente com um local administrativo, o espólio e o pátio central exterior”.

“A intervenção recairá, para além da composição espacial interior, numa recuperação integral de toda a envolvência, desde a cobertura até ao pavimento, passando pelas paredes existentes”, acrescentou.

Com uma área que se aproxima dos 250 metros quadrados, este “é hoje um espaço devoluto, com ausência de movimento”.

“Das dezenas de tanques que ali existiam, “sobrevivem” apenas nove unidades que ainda executam as suas funções e são actualmente utilizados”, apontou.

A nota da autarquia da Mealhada aludiu ainda ao facto de o automóvel ter ficado enraizado neste local desde os anos 80 do século passado, momento em que a Serra do Bussaco foi palco do Rally TAP Portugal (actual Rally de Portugal, cuja próxima edição decorre de 19 a 22 de Maio​).

“Com o passar dos anos, a história do automóvel, que se foi mantendo, foi enaltecida e ainda mais valorizada. Inúmeras provas foram criadas, até aos dias hoje, e muitas pessoas foram recordando a história do automóvel com uma presença assídua na vila do Luso e no Bussaco”, justificou.