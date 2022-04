Vendas estão 40% acima da pré-pandemia, mas subida de custos prejudica resultados

As vendas vão de “vento em popa”, mas não há razão para lançar foguetes. Segundo o barómetro trimestral da maior confederação patronal de Portugal, o primeiro trimestre de 2022 confirmou uma forte retoma na facturação das empresas portuguesas, ultrapassando largamente o volume de vendas antes da pandemia. Porém, isso não significa que os negócios estejam mais lucrativos, porque os custos operacionais também estão em crescendo e apenas 17% dos inquiridos ainda não sentiram os efeitos nefastos da guerra na Ucrânia sobre a economia.

Os resultados do inquérito hoje apresentado pela CIP – Confederação Empresarial de Portugal, apontam para um crescimento de 41%, em termos médios, das vendas e prestações de serviços no primeiro trimestre deste ano, comparativamente com o período homólogo de 2019.

“Esse aumento foi suportado pelas grandes, médias e pequenas empresas. Em sentido contrário temos as microempresas, em que 48% indicam uma redução de vendas neste período”, diz a CIP.

A amostra do barómetro, constituída por 307 empresas, não é representativa do tecido nacional, apresentando uma enorme sobre-representação das grandes empresas e desvios significativos na distribuição por sectores de actividade.

Ainda assim, e assumindo num cenário de amostra probabilística um erro amostral máximo em torno dos 5% (para um intervalo de confiança de 95%), a CIP conclui que a actividade económica já superou, em termos médios, a realidade do país antes da crise da pandemia, que se traduz ainda por um aumento de encomendas em 33% dos inquiridos, com um crescimento médio de 26% no volume de encomendas nestas empresas.

O problema, salienta Armindo Monteiro, vice-presidente da CIP, é que os custos operacionais também estão em crescendo.

Segundo o barómetro, metade das empresas inquiridas reportam um “acréscimo de custos operacionais superiores a 15% em Março, face a Janeiro, em 55% das pequenas e 54% das médias empresas”. “O aumento médio global dos custos operacionais em Março, relativamente ao início do ano, foi de 20%”, detalha a CIP.

Para este aumento contribuem a subida dos preços na energia, que representa 16% dos custos operacionais. Esta proporção está claramente influenciada pelo desvio da amostra, já que 50% dos respondentes são do sector da indústria. Na realidade nacional, a indústria representa perto de 30% do número de empresas.

No contexto da amostra usada, tentou-se apurar o comportamento dos custos com matérias-primas e consumíveis. Este foi outro factor a impulsionar a subida dos custos operacionais. Em termos médios, diz a CIP, o aumento médio em Março face a Janeiro foi de 17%.

A CIP, que faz este barómetro com o apoio do FutureCast Lab do ISCTE, não detalhou nesta apresentação os dados sobre a variação dos salários.

Na base do aumento dos custos operacionais, segundo os inquiridos, estão diversos factores. A guerra na Ucrânia provocou um aumento de custos em 75% dos inquiridos e um quarto das empresas da amostra relata falhas no acesso a matérias-primas e consumíveis essenciais à produção.

Esta realidade está a forçar empresas a “sacrificar margens” e a impedir que o crescimento das vendas torne os negócios mais rentáveis, salientou Armindo Monteiro. É um esforço assumido para, pelo menos, “manter clientes e mercado”.

“O choque dos preços chega amortecido aos consumidores. O aumento de vendas pode ser uma mera ilusão por estar a ser feito à custa da margem das empresas, que não o poderão fazer sempre nem na totalidade”, garante.

Os empresários insistem que é preciso uma resposta pública dirigida a estes problemas. A maioria (75% dos inquiridos) defende a redução do IVA e/ou do ISP como prioridade. Seguem-se os apoios directos às empresas mais atingidas (65% dos respondentes). Apenas 17% advoga a reintrodução do layoff simplificado.

Cortar a carga fiscal, facilitar a aplicação de fundos europeus em medidas que aumentem a competitividade das empresas e conter a inflação são, por outro lado, as três orientações prioritárias que os empresários defendem que o Governo deve assumir para “garantir a convergência com a média europeia”.

Para o segundo trimestre de 2022, e apesar do cenário actual, as expectativas são positivas. Quase 70% dos inquiridos espera manter ou aumentar o nível de vendas face ao segundo trimestre de 2019. Porém, apenas um quinto admite contratar mais pessoas, apesar das perspectivas de mais actividade e mais negócio.

Também se nota prudência no que toca ao investimento: em termos médios, 72% das empresas dizem que vão cortar ou manter o mesmo esforço nesta área e apenas 28% estima que vai investir mais em equipamentos ou instalações, comunicação, patentes ou know how.