Regresso das cativações às reguladoras deve ser “um lapso”, alerta supervisora dos seguros

Alteração introduzida na proposta de Orçamento do Estado para 2022 cria dúvida sobre prevalência da Lei-Quadro das Entidades Reguladoras, alterada em 2020, com votos contra do PS.

O que parecia garantido com a Lei n.º 75-B/2020, de 31 de Dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2021, deixou de estar na proposta de OE para 2022. Ou seja, depois de ter sido “barrada” a possibilidade de cativações de receitas próprias das entidades reguladoras, como a Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e outras, ou de as libertar da necessidade de autorização prévia do Governo para a celebração de contratos ou realização de despesa, a proposta de OE para o corrente ano volta a introduzir essas limitações.

Este volte-face, que levanta inclusive dúvidas em relação à prevalência das leis – a Lei-Quadro das Entidades Reguladoras ou a Lei do Orçamento do Estado -, leva a ASF a admitir que se possa “estar perante um lapso ou uma omissão”.

Em resposta a questões do PÚBLICO, a ASF reafirmou esta quarta-feira os argumentos que apresentou em carta enviada ao presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, a alertar para o “retrocesso” e confusão legislativa que possa vir a ser criada, mas não esclareceu se contactou e obteve alguma informação do Ministério das Finanças.

Na resposta, a ASF defende que “para o integral e cabal exercício das suas relevantes funções de regulação e supervisão necessita de estar capacitada de forma a garantir a autonomia e independência da sua actuação enquanto garante da gestão sã e prudente dos operadores e da protecção dos tomadores de seguro, pessoas seguras, participantes e beneficiários e, bem assim, do bom e regular funcionamento do mercado segurador e do mercado dos fundos de pensões e da estabilidade do sistema financeiro”.

Em causa está o n.º 1 do artigo 427.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de Dezembro (que aprovou o Orçamento do Estado para 2021), que alterou o artigo 33.º da Lei-Quadro das Entidades Reguladoras, que passou a prever que “não podem ser impostas às entidades reguladoras cativações de verbas sobre os montantes das respectivas receitas próprias ou sujeição a autorização dos membros do Governo para celebração de contratos ou realização de despesa”, tendo sido conferida a esta alteração a “natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer outras normais legais ou convencionais, especiais ou excepcionais, em contrário”.

Curiosamente, o Partido Socialista foi o único a votar contra a alteração do referido artigo 33.º da Lei-Quadro das Entidades Reguladoras, que contou com os votos favoráveis dos restantes partidos.

A ASF lembra que não beneficia de quaisquer receitas provenientes do Orçamento do Estado para fazer face às respectivas despesas, considerando que o regresso das cativações implica “restrições orçamentais que dificultam e comprometem gravemente a sua missão”.

A cativações aplicar-se-ão a outras entidades reguladores, nomeadamente a dos serviços energéticos (ERSE) e das comunicações (ANACOM), ou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) , entre outras.

O PÚBLICO contactou o Ministério das Finanças sobre esta matéria, aguardando um resposta.