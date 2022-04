Portugal deve saber nesta quinta-feira se joga repescagem para o Mundial

É uma situação insólita, tratando-se de uma federação profissional de um país como a Espanha, mas, pelo segundo Campeonato do Mundo de râguebi consecutivo, a selecção espanhola pode ser afastada da competição devido à utilização irregular de jogadores. A decisão da World Rugby, entidade que tem a tutela da modalidade a nível mundial, deverá ser anunciado nesta quinta-feira e, se se confirmar a exclusão da Espanha, a Roménia ficará apurada directamente para o França 2023, mas Portugal também será beneficiado: os “lobos” subiriam ao terceiro lugar da qualificação europeia, posição que daria acesso a uma repescagem.

Quatro anos depois da World Rugby sancionar três países (Espanha, Roménia e Bélgica) pela utilização de jogadores não elegíveis, decisão que favoreceu a Rússia (apuramento directo) e a Alemanha (disputou a repescagem) no apuramento para o Mundial de 2019, a qualificação europeia para o França 2023 pode ter um volte-face na secretaria e, mais uma vez, a Espanha pode ver os seus desempenhos desportivos penalizados por erros burocráticos.

Segundos classificados no apuramento europeu, com um ponto de vantagem sobre a Roménia e três sobre Portugal, os espanhóis utilizaram em dois jogos da qualificação Gavin van der Berg, jogador nascido na África do Sul que chegou a representar Agronomia, mas a utilização do primeira-linha terá resultado numa infracção do regulamento de elegibilidade da World Rugby, segundo o qual um jogador pode representar um país diferente daquele onde nasceu por ascendência familiar ou por ter residido no novo país durante três anos de forma ininterrupta - ou 10 anos alternadamente.

Van der Berg, chegou a Espanha em 2018 e estreou-se pela selecção espanhola em Dezembro de 2021, mas terá interrompido a sua estadia em Espanha entre Maio e Setembro de 2019 quando, alegadamente, regressou à África do Sul após o final do campeonato espanhol.

Embora pareçam existir poucas dúvidas de que a utilização de Gavin van der Berg foi irregular, segundo o PÚBLICO apurou a federação espanhola alega que se tratou de um erro no qual considera não ter tido responsabilidade, uma vez que imputa a culpa ao Alcobendas, clube do jogador, que terá fornecido documentação falsa quando inscreveu o atleta no campeonato espanhol.

Se a World Rugby confirmar o incumprimento da lei de elegibilidade pela Espanha, deverão ser deduzidos dez pontos ao “XV del León” - vitórias nos dois jogos com os Países Baixos -, o que colocaria Portugal na terceira posição da qualificação europeia, lugar que garante o acesso a uma repescagem, em que, em Novembro, quatro países vão lutar pela última vaga para a competição.