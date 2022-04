A guitarra portuguesa e muitas violas em conversa de cordas, pela mão de Ricardo Silva

A ideia tem quatro anos, mas só em finais de 2021 ganhou forma de disco, dado a conhecer no Dia Mundial da Música, a 1 de Outubro. Chama-se A Guitarra e as Violas, é o terceiro álbum do guitarrista Ricardo Silva e nele a guitarra portuguesa é levada a dialogar com violas de arame de vários pontos do país (incluindo as ilhas) e também de Cabo Verde e do Brasil. Meio ano após o lançamento, o disco continua a fazer o seu caminho e a dar-se a conhecer.