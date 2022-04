Quarta na TV: um vestido preto para dizer Adeus, Lenine! e viajar no gelo

CINEMA

Adeus, Lenine!

Cinemundo, 20h25

Outono de 1989. Pouco antes da queda do Muro de Berlim, a mãe de Alex (Daniel Brühl) tem um ataque cardíaco e entra em coma. O triunfo do capitalismo acontece enquanto ela está inconsciente. Quando finalmente acorda, no Verão de 1990, a RDA deixou de existir e Berlim está totalmente transformada. Receando que ela tenha uma recaída, Alex decide não lhe contar que o muro caiu. Mais: fabrica programas de televisão que já deixaram de existir, evita que ela veja anúncios publicitários e enche a casa de produtos e objectos cada vez mais raros e difíceis de conseguir. Adeus, Lenine! é uma comédia dramática com realização de Wolfgang Becker e música de Yann Tiersen.

A Rede Social

Hollywood, 21h30

Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) cria um site onde podem ser votadas todas as raparigas do campus de Harvard. O sucesso é tal que arrasa o sistema interno. Estão lançadas as bases para o que virá a ser o Facebook, a revolucionária e concorrida rede que se espalhará como um vírus por todo o mundo, tornando o seu criador o mais jovem milionário da história. Mas tudo tem o seu preço e o sucesso de Mark não será excepção. Com realização de David Fincher, A Rede Social ganhou três Óscares: melhor argumento adaptado (Aaron Sorkin, a partir de Milionários Acidentais, de Ben Mezrich), banda sonora (Trent Reznor e Atticus Ross) e montagem.

Culpa Humana

Nos Studios, 00h10

Coleman Silk, conceituado professor numa universidade norte-americana, vê a sua vida pessoal e profissional arruinada, na sequência de uma acusação de racismo feita por uma aluna. Obrigado a remeter-se ao silêncio devido a uma mentira que perdura há mais de 50 anos, não consegue defender-se das acusações que lhe são feitas e é afastado da universidade. A sua vida só recomeça a ganhar forma quando se apaixona por uma jovem mulher com quem a vida também tem sido ingrata. Aos poucos, os segredos que cada um deles esconde vão sendo revelados. Robert Benton dirige esta adaptação cinematográfica do romance The Human Stain, de Philip Roth, com Nicole Kidman e Anthony Hopkins nos papéis principais.

DOCUMENTÁRIOS

Sobreviventes do Holocausto

História, 17h18

Rose tinha dez anos quando começou a II Guerra Mundial – e o seu pior pesadelo – e está prestes a saber mais do que aconteceu aos pais. Maxwell tinha nove e ainda pensa num bebé que salvou em 1943. Helen tinha sete e continua a tentar saber do irmão. Estes sobreviventes do Holocausto e a sua busca por respostas são os protagonistas deste documentário, que conta também com contributos de historiadores, genealogistas e outros especialistas.

Com Um Vestido Preto, Nunca Me Comprometo

RTP2, 20h37

Estreia. A icónica frase do título, eternizada por Ivone Silva, encapsula um conceito enraizado na moda: um vestido preto é sempre uma opção segura, versátil e, por isso, obrigatória em qualquer guarda-roupa. Este trabalho, escrito e realizado por Adolfo Conti, traça a história da peça, desde a apresentação feita por Coco Chanel nos anos 1920 até versões mais recentes – como a de Iris Van Herpen, saída de uma impressora 3D –, sem esquecer o glamour nos figurinos de Audrey Hepburn, Rita Hayworth, Lauren Bacall e outras estrelas do cinema.

Expedição ao Árctico: Um Ano no Gelo

Odisseia, 20h51

Em Setembro de 2019, uma equipa internacional de cientistas embarcou no quebra-gelo alemão Polarstern, em direcção a um dos ambientes mais inóspitos e longínquos do planeta. A expedição Mosaic soltou amarras da Noruega e passou um ano a percorrer o cenário (já não tão) gelado do “topo do mundo”. Objectivo: lançar “o olhar mais próximo de sempre sobre o Árctico enquanto epicentro do aquecimento global” e obter “percepções fundamentais que funcionam com chave para perceber melhor as alterações climáticas globais”. A jornada desenvolve-se em duas partes; a segunda vai para o ar às 23h21.

Viveiro

RTP2, 22h54

O realizador Pedro Filipe Marques documenta o dia-a-dia do clube de futebol de Arcozelo, cujo campo é constantemente assolado pelo vento do Norte. Durante toda a semana, São e Cunha, os dois funcionários do clube, têm de cuidar das roupas e estar atentos às condições do campo, para que nada falte aos jovens jogadores.