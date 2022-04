José Maria Ricciardi depõe no arranque das sessões de instrução do BES

Diligências de instrução devem arrancar esta terça-feira no Campus da Justiça de Lisboa com um atraso de dois meses face ao que estava inicialmente previsto, devido ao problema súbito de saúde do juiz Ivo Rosa. Primo de Ricardo Salgado que é testemunha de acusação depõe agora a pedido da defesa do arguido João Martins Pereira.

O antigo presidente do banco de investimento do Grupo Espírito Santo, José Maria Ricciardi, que ficou conhecido por ser crítico e rival da gestão do seu primo, Ricardo Salgado, vai depor esta terça-feira no arranque das sessões de instrução do processo que pretende apurar responsabilidades criminais no colapso do universo Espírito Santo.