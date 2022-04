Ivo Rosa recusa realização da instrução do BES nas férias judiciais

Pedido de atribuição de carácter de urgência à instrução do processo-crime relativo ao colapso do universo Espírito Santo foi feito pelo BES em liquidação e contou com o apoio do Ministério Público. Temem prescrições de alguns crimes.

O juiz Ivo Rosa recusou esta terça-feira que a instrução do processo relativo ao colapso do universo Espírito Santo passe a ser tramitada com carácter de urgência, o que implicaria a realização de actos durante as férias judiciais. Isso mesmo tinha sido pedido pelo assistente Banco Espírito Santo em liquidação devido a um “sério risco de prescrição” de alguns crimes em análise e contou com o apoio do Ministério Público, que precisa que as falsificações de documentos e os crimes de infidelidade prescrevem entre Agosto de 2024 e Março de 2025.