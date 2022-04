Hospital Garcia de Orta alvo de ataque informático

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, foi alvo de um ataque informático, avança a RTP. O canal público adianta que o ataque aconteceu durante a noite, o que levou a unidade hospitalar a accionar o plano de contingência.

O PÚBLICO tentou contactar o hospital para confirmar a situação, mas sem sucesso até ao momento.

A confirmação do ciberataque também foi dada à Rádio Renascença, que acrescenta que as consultas e as cirurgias estão a ser feitas de forma condicionadas. O hospital não está a receber doentes encaminhados de outras unidades devido à situação, adianta a mesma rádio.

Elementos dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde estão no local para avaliar a situação, adiantam a RR e a RTP, que referem ainda que a Polícia Judiciária também já está ao corrente do ataque.

O PÚBLICO contactou fonte dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que remeteu para o Hospital Garcia de Orta.

Esta é a segunda vez que o hospital de Almada sobre um ciberataque.