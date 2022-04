Misericórdia de Idanha conseguiu terras ao Estado para projecto agrícola e nem uma couve lá plantou

A instituição, uma das mais lucrativas do género, num dos concelhos menos habitados do país, adquiriu nos últimos anos várias propriedades agrícolas do Estado. Os negócios em questão, sempre por ajuste directo, suscitam muitas interrogações e são, tal como o modelo de gestão da Misericórdia, um caso de estudo sobre a forma como as ligações políticas abrem certas portas.