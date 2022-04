Iscte: Leão e Maria de Lurdes Rodrigues serão ouvidos na AR. PS recusará Medina e Heitor

Socialistas alegam que basta ouvir as duas pessoas “directamente envolvidas” na discussão pública do caso de financiamento. Audições poderão ser adiadas para final de Maio por causa da discussão do orçamento.

O ex-ministro das Finanças e actual vice-reitor do Iscte, João Leão, assim como a reitora Maria de Lurdes Rodrigues vão ser ouvidos na Assembleia da República por causa do polémico financiamento de 5,2 milhões de euros ao Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias daquela instituição do ensino superior. O requerimento do PSD para as duas audições na Comissão de Educação e Ciência foi aprovado por unanimidade nesta terça-feira à tarde pelos deputados da comissão.