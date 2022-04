A imoral tributação do layoff

Este é o momento de muitas empresas entregarem as suas contas à Autoridade Tributária respeitante ao exercício económico de 2021. Num ano marcado pela pandemia, muitas foram as empresas portuguesas que, por decisão administrativa, foram obrigadas a encerrar as suas portas. A restauração é disso exemplo, que durante dois meses consecutivos ficou a “zeros”.

Para manter os postos de trabalho e com as portas encerradas, grande parte dos empresários foi obrigada a socorrer-se do layoff simplificado. Este apoio concedido às empresas na verdade conseguiu salvar muitos postos de trabalho e a sua importância não é questionável.

No entanto, por força da norma instituída no Código do Imposto sobre as Pessoas Colectivas (CIRC) e de acordo com o artigo 20.º, 1. j), este subsídio é considerado como rendimento (subsídio à exploração). Por essa razão, o mesmo é sujeito a tributação.

Em tudo isto existe algo de muito errado.

Não é relevante debater agora se há ou não imposto a liquidar em sede de IRC. As expectativas sobre a receita deste imposto são baixas e todos percebemos porquê. Já os dados disponíveis da receita em sede de IRC no ano de 2020, a percentagem de empresas que entregaram declaração de IRC e que não pagaram imposto foi de 43,1%, acima dos 39,5% de 2019.

O cerne da questão para o exercício de 2021 reside na moralidade, essa sim bastante questionável, em tributar uma ajuda excepcional numa altura igualmente extraordinária, tento em conta a obrigação legal de muitas empresas serem obrigadas ao fecho de portas, sinónimo de facturação zero.

Não há por parte de quem manda nisto tudo a mínima noção dos limites da tributação, e esta questão que hoje trago à colação é sintomática disso mesmo. Se por um lado há o cuidado de mitigar os danos causados por uma crise pandémica sem precedentes, por outro é invertido o conceito de “apoio” que, no final, se traduz, à semelhança do saber popular, em dar com uma mão e tirar com a outra. É esta a verdade e não há volta a dar.

Caso as normas e este apoio fossem diferentes, isto é, a entrega directa dos valores ao colaborador, até porque no final de contas o destinatário seria mesmo ele, nada disso acontecia.

Mas, mesmo assim, passando o apoio pela empresa, poderia haver o mínimo de respeito pelas empresas e pelos empresários excluindo o layoff simplificado de tributação em sede de IRC e IRS.

Continuar a não ter sensibilidade, ignorando os limites da arrecadação de receita, é desrespeitar o tecido empresarial português e todos aqueles que levam às costas de forma hercúlea as suas pequenas empresas. Sim, tributar todos apoios no âmbito da pandemia é não só imoral como também relevador do desconhecido do papel fundamental da fiscalidade na ajuda do crescimento económico e da confiança dos seus agentes.