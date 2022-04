Custa a ver... Referimo-nos a dois recentes artigos no PÚBLICO, um de António Barreto, outro de Aníbal Cavaco Silva. Custa a ver Barreto, escrevendo umas vulgatas sobre as regiões do Continente. Custa a ver Cavaco, citando Barreto e chamando a si tais vulgatas, num pequeno parágrafo que destoa em todo um bom artigo. Mais custa ver Cavaco alegando perigos de despesa pública provocada pelas regiões, sem o demonstrar, pior, sem mencionar e quantificar a equação da despesa.