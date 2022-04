Pico, a ilha onde avistei a felicidade

Sim, as pedras negras do Pico dão vinho, vinhos amadurecidos pela lava e salgados pelo mar.

Leio no Público que os rios espanhóis apresentam elevados níveis de contaminação por produtos químicos usados na agricultura, em particular o famoso herbicida glifosato. Não devia ser nenhuma surpresa. O glifosato, bem como outros similares, é uma das maiores pragas do mundo rural.