Segunda morte devido ao ébola na República Democrática do Congo faz temer novo surto

Uma pessoa infectada com ébola morreu no noroeste da República Democrática do Congo, anunciou a Organização Mundial de Saúde (OMS) na terça-feira - um segundo caso que surge dias depois de ter sido confirmado um novo surto da doença mortal.

Os testes genéticos mostraram que o caso confirmado na semana passada não está ligado ao último surto, que foi declarado terminado em Dezembro, disse a OMS na segunda-feira no Twitter.

A segunda vítima foi uma familiar do primeiro caso, disse um porta-voz da OMS à Reuters.

O primeiro paciente começou a apresentar sintomas a 5 de Abril, mas não procurou tratamento durante mais de uma semana. Foi internado num centro de tratamento do ébola em Mbandaka, a 21 de Abril, e morreu mais tarde nesse dia.

A República Democrática do Congo já registou 13 surtos anteriores de ébola, incluindo um em 2018-2020 que matou quase 2300 pessoas, o segundo maior número registado na história da febre hemorrágica.