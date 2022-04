Sandra Pereira sobre os direitos das mulheres: “É preciso mantê-los na agenda e defendê-los sempre”

Conversas sobre igualdade no dia-a-dia, por Aline Flor. Neste episódio, a eurodeputada Sandra Pereira fala sobre os temas em debate no Parlamento Europeu em matéria de igualdade de género. Siga o podcast Do Género no Spotify, Apple Podcasts ou outras aplicações para podcasts.

Neste episódio do podcast Do Género, continuamos o ciclo de conversas com eurodeputadas com Sandra Pereira, eleita pelo PCP, que faz parte do grupo da Esquerda Europeia.

Sandra Pereira integra várias comissões do Parlamento Europeu, actuando como efectiva na comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros e na comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, e ainda como suplente na comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.

Em conversa com a jornalista Aline Flor, Sandra Pereira fala sobre os principais desafios identificados no relatório que coordenou no ano passado sobre igualdade de género na União Europeia, as grandes questões levantadas no “relatório Matic” (em que foi relatora-sombra) sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos - durante a elaboração deste relatório, chegou a receber uma caixinha com um feto de grupos anti-aborto -, e ainda o modo como os direitos das mulheres podem ser abordados em outras comissões do Parlamento Europeu, em matérias como o emprego ou a transição ecológica.

A fechar o episódio, iniciamos uma nova rubrica do podcast, com leituras de manifestos feministas. Neste 25 de Abril, ouvimos Sofia Branco, antiga presidente do Sindicato dos Jornalistas, que actualmente faz parte da equipa que organiza as comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril. Respondendo ao desafio do Do Género, escolheu ler os seus excertos preferidos das Novas Cartas Portuguesas, de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa.

