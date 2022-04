Guerra na Ucrânia: o que precisa de saber hoje

António Guterres visitou esta terça-feira Moscovo e disse que as condições para um cessar-fogo na Ucrânia devem ser criadas o mais rápido possível. Postos de controlo foram introduzidos na entrada da região de Transnístria, na Moldova. Um resumo em actualização ao longo do dia.

►O secretário-geral da ONU, António Guterres, visitou esta terça-feira Moscovo, onde irá encontrar-se com o Presidente russo, Vladimir Putin. Antes de uma reunião com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, Guterres disse que as condições para um cessar-fogo na Ucrânia devem ser criadas o mais rápido possível.

►Um conselheiro do Presidente ucraniano Volodimir Zelenskii, Oleksii Arestovich, disse que os incêndios registados em depósitos de combustível na Rússia poderão ser o início de ataques de guerrilha, em resposta à invasão russa.

►Postos de controlo foram introduzidos na entrada da região de Transnístria, na Moldova, que as autoridades locais afirmam ter sido atingida por vários ataques nos últimos dias. A região separatista entra, assim, em alerta vermelho quanto ao nível de ameaça terrorista.

►O Ministério da Defesa do Reino Unido avançou que as forças russas tomaram a pequena cidade de Kreminna, na região de Lugansk, no Leste da Ucrânia. Há mais de uma semana que a cidade estava sob ataque.

►O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmitro Kuleba, disse que a Rússia antecipa uma eventual derrota na Ucrânia e, portanto, está a tentar intimidar o Ocidente ao alertar para a ameaça de uma Terceira Guerra Mundial.

►O secretário de Estado das Forças Armadas do Reino Unido, James Heappey, disse que é “legítimo” a Ucrânia atacar alvos dentro das fronteiras da Rússia.

►O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados alertou que o número de refugiados ucranianos desde o início da invasão russa pode subir para 8,3 milhões e pediu aos seus parceiros uma “ajuda urgente”.