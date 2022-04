Acordo nuclear entre EUA e Irão perto do falhanço, após um ano de impasses

Discórdia sobre as condições do novo acordo nuclear entre Estados Unidos e Irão pode levar ao falhanço das negociações em breve. Sem consenso, mantém-se o receio de um hipotético arsenal nuclear iraniano.

Os Estados Unidos estarão perto de admitir o falhanço das negociações sobre o acordo nuclear com o Irão, avançaram, nesta terça-feira, autoridades israelitas. As conversações em Viena estão paradas há seis semanas, alegadamente pela exigência de Teerão para que Washington retire os Guardas da Revolução Islâmica da lista de organizações terroristas.