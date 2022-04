Plano Municipal de Educação de Lisboa vai incluir memória histórica do fascismo

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou esta terça-feira uma recomendação do PS para que o Plano Municipal de Educação inclua a memória colectiva histórica para o fascismo e a Revolução do 25 de Abril de 1974.

A proposta, que é dirigida à Câmara de Lisboa, foi aprovada por maioria pelo órgão deliberativo do município, com os votos contra do Chega, CDS-PP, Aliança e PPM, a abstenção do PSD, IL e MPT e os votos a favor do BE, Livre, PEV, PCP, PS, PAN e independentes do Cidadãos por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre).

Além da inscrição no Plano Municipal de Educação da memória colectiva histórica para o fascismo e do 25 de Abril de 1974, a recomendação sugere “a identificação dos locais relacionados com as políticas de repressão do Estado Novo e transição para a democracia”, assim como “a disponibilização do devido enquadramento histórico crítico, de forma a utilizar os espaços históricos pelas escolas, mas também pelos munícipes, com recurso a testemunhos oculares desses mesmos espaços”.

Outra das propostas do PS é a criação de materiais digitais de cariz pedagógico e histórico sobre a cidade de Lisboa durante o Estado Novo.

“Com esta recomendação pretendemos que Lisboa, à semelhança de outras cidades europeias que passaram pelo horror da ditadura, disponibilize ferramentas para conhecer a sua história, não apenas sob a forma de um museu, mas de forma desconcentrada, para que se saiba e não se esqueça o que foi a censura e o fim da liberdade de expressão, o que foi a PIDE e as tensões políticas, o que foi o império colonial português e o seu término”, declarou o deputado municipal do PS Duarte Marçal.

O deputado do PSD Luís Newton apelou a que a proposta inclui-se também a análise período revolucionário em curso, inclusive o pós 25 de Novembro de 1975, mas o PS recusou acolher esse contributo.

Numa declaração de voto oral, após a aprovação da recomendação do PS, o social-democrata justificou a abstenção por a proposta “não ser totalmente negativa”, mas criticou a postura dos socialistas por apresentarem uma doutrina em que “só houve virtudes” do 25 de Abril de 1974 e por retirarem aos jovens o acesso total a toda a informação, uma vez que sugerem “uma oferta parcelar à cidade de Lisboa”, com “apenas metade da informação”.

Na reunião desta terça-feira, a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou ainda outras duas recomendações do PS, nomeadamente medidas para efectivar a concretização e monitorização da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas e pelo fim do pagamento das submissões para suprimento de deficiências nos processos de licenciamento de projectos de arquitectura.

O órgão deliberativo do município viabilizou também outras três recomendações, uma do CDS-PP para homenagem e celebração da primeira Travessia do Atlântico Sul, uma do PEV para iniciativas no âmbito do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor e uma do PPM para dar continuidade à candidatura Unesco - Lisboa Histórica, Cidade Global e Baixa Pombalina.

A assembleia voltou a apreciar o voto de protesto do PS pela inacção do executivo camarário no Dia Internacional da Visibilidade Transgénero, uma vez que a bandeira Trans não foi hasteada tal como tinha sido aprovado pela câmara, tendo sido aprovado com os votos contra de PSD, PPM, Aliança, CDS-PP e Chega, a abstenção da IL e MPT e os votos a favor de BE, Livre, PEV, PCP, PS, PAN e deputados independentes.

Os deputados municipais aprovaram quatro votos de saudação ao Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, apresentados pelo PAN, BE, Livre e PEV, assim como um do PCP pelo Dia Nacional da Juventude, um do Chega pelos 400 anos do Corpo de Fuzileiros da Marinha de Guerra Portuguesa, um do PSD pelos 73 anos da assinatura do Tratado do Atlântico Norte e um do PAN pelo Dia Mundial da Água.