Peddy-paper “Pela Calçada” promove património de Lisboa

Já se deparou, a percorrer as ruas de Lisboa, com símbolos espalhados um pouco por toda a calçada? Pois bem, no dia 22 de Maio, entre as 9h30 e as 13h00, será possível entender alguns dos seus significados, através da iniciativa peddy-paper “Pela Calçada” – Baixa Pombalina. Uma actividade desenvolvida e organizada pela Escola de Calceteiros da Câmara Municipal de Lisboa.

Através de comunicado, o município lisboeta afirma que esta é uma “iniciativa lúdico-pedagógica de divulgação da calçada artística portuguesa”, bem como de alguns dos seus significados, mas não só. O peddy-paper “Pela Calçada” tem ainda como objectivo “promover locais emblemáticos” da capital, levando os seus participantes a desfrutar dos cantos e encantos da cidade.

A participação é grátis (mas ainda assim, limitada devido ao número de vagas disponíveis), sendo apenas necessário preencher uma ficha de inscrição, enviando-a para o e-mail indicado pela Câmara Municipal de Lisboa (escoladecalceteiros@cm-lisboa.pt). As candidaturas para participação na iniciativa devem ser realizadas entre 2 e 13 de Maio de 2022, sendo a inscrição somente permitida a maiores de 18 anos.

Sobre a actividade, esta irá ser realizada em equipas, compostas por três a seis elementos. Por cada percurso (existem cinco no total) existirá somente uma equipa, sendo que cada um dos grupos deverá possuir “uma máquina fotográfica digital ou um telemóvel” para captar imagens. O programa terá início na Praça D. Pedro IV, no Rossio, e conclusão na Praça Luís de Camões. O tempo estimado para o percurso é de 2 horas e 30 minutos e decorrerá em diversos “arruamentos da Baixa e Avenida da Liberdade”.

Para além do peddy-paper “Pela Calçada” - Baixa Pombalina, irá decorrer também uma versão destinada somente a famílias (peddy-paper “Pela Calçada” Famílias – Baixa Pombalina), cujas inscrições decorrem entre 30 de Maio e 9 de Junho. A actividade será realizada no dia 19 de Junho, entre as 9h30 e as 12h30.