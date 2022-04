Lisboa à Prova distribui Garfos pelos melhores restaurantes e destaca “resiliência” durante pandemia

Desta vez, o concurso que premeia os restaurantes de Lisboa começou em 2020 e só terminou em 2021. Quatro restaurantes foram distinguidos com os 3 Garfos.

Os restaurantes lisboetas Alma, Epur, Pabe e Sála foram reconhecidos com a distinção máxima do concurso “Lisboa à Prova”, que avaliou os anos de 2022 e 2021 devido à covid-19, anunciou esta terça-feira a organização, destacando a “enorme resiliência” do sector.

Em relação a edições anteriores, os restaurantes Alma (duas estrelas Michelin) e Epur (uma estrela) são “repetentes” na categoria de “3 Garfos”.

A 14.ª edição do concurso teve início em 2020, mas, “devido aos confinamentos, restrições e demais constrangimentos, estendeu-se também durante o ano de 2021, para concluir as mais de 330 visitas que foram efectuadas por jurados independentes aos restaurantes inscritos”, adiantou a organização.

“Nesta edição marcada pela pandemia de covid-19, é de salientar a enorme resiliência demonstrada pelos participantes, que, apesar das dificuldades e obstáculos constantes, se mantiveram irredutíveis nesta edição do concurso”, acrescentaram os organizadores, sublinhando o ânimo e a perspectiva de um futuro promissor nesta entrega de prémios e na abertura de inscrições para a edição de 2022.

“Os restaurantes que, neste contexto, conseguiram manter-se a concurso com todas as exigências que lhe são conhecidas vão agora ver reconhecido o seu esforço”, referiram ainda.

Com a classificação de “2 Garfos superior”, há oito restaurantes distinguidos; na categoria de “2 Garfos”, são 16 os contemplados; na categoria de “1 Garfo superior”, há 22 estabelecimentos e são 40 os estabelecimentos premiados com “1 Garfo”.

Os prémios foram entregues numa cerimónia nos Paços do Concelho, na qual participou pela primeira vez Carlos Moedas, à frente do novo executivo da Câmara Municipal de Lisboa, saído das eleições de 2021.

O Lisboa à Prova é um projecto da consultora de comunicação ÚNICA e é promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, pelo Turismo de Lisboa e pela Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), tendo como principais objectivos promover a gastronomia lisboeta como factor de atracção turística, valorizar o sector e estimular uma melhoria da qualidade dos serviços prestados.