Celtics eliminam “dream team” dos Nets e nos play-offs da NBA

Os Boston Celtics eliminaram nesta terça-feira os Brooklin Nets na primeira ronda dos play-offs da NBA e são os primeiros apurados para as meias-finais da conferência Este.

Os Celtics voltaram a vencer os Nets, por 116-112, e conseguiram “limpar” a série com um 4-0, com destaque para Jayson Tatum, com 29 pontos, três ressaltos e cinco assistências, e para Jaylen Brown, com 22 pontos, oito ressaltos, três assistências e um roubo de bola.

Do lado dos Nets, que uma equipa recheada de all-stars, Kevin Durant somou 39 pontos, sete ressaltos e nove assistências, e Kyrie Irving conseguiu 20 pontos, cinco ressaltos, cinco assistências e dois desarmes de lançamento, mas não foram capazes de vencer nenhum jogo da eliminatória.

Os Boston vão agora disputar as meias-finais da conferência Este, defrontando o vencedor da ronda entre os Milwaukee Bucks e os Chicago Bulls.

Já os Dallas Mavericks bateram os Utah Jazz por 102-77 e estão na frente da eliminatória por 3-2, bastando mais um triunfo para seguirem em frente. Nos Mavericks, destaque para o base esloveno Luka Doncic, com 33 pontos, 13 ressaltos, cinco assistências e um desarme de lançamento.

No outro encontro da noite de segunda-feira, os Toronto Raptors venceram os Philadelphia 76ers, por 103-88, e evitaram a eliminação, com Pascal Siakam em evidência, com 23 pontos, 10 ressaltos e sete assistências.

Apesar da derrota, os 76ers continuam na frente da eliminatória por 3-2.