Ainda pode votar nos projectos portugueses que concorrem ao Prémio Natura 2000

Decorrem até quarta-feira, 27 de Abril, as votações para a sexta edição do Prémio Natura 2000. O galardão, pode ler-se no site da Comissão Europeia (CE), entidade responsável pela sua atribuição, premeia a “excelência” na “gestão” de territórios da Rede Natura 2000 — que compreende zonas ao abrigo das directivas europeias de protecção de aves e habitats. Três dos 21 finalistas são projectos portugueses.

“Pássaro assustador”

Um desses projectos, o MedAves Pesca, tem que ver com a conservação de ecossistemas marinhos na ilha da Berlenga, ao largo de Peniche, e é da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA). Essa organização não-governamental identificou o material de pesca que mais afecta os peixes que habitam as águas daquele território e, ainda, as espécies de aves marinhas mais susceptíveis à captura acidental. A partir do seu trabalho investigativo, a SPEA desenvolveu várias estratégias de mitigação. Uma delas foi a criação de um pequeno engenho a que se deu o nome de “isco do pássaro assustador”. O dispositivo, que é acoplado à embarcação dos pescadores e vai oscilando devido à acção do vento — e ao movimento da própria embarcação —, simula a presença de um predador.

Tendo sido testado por várias horas, este isco revelou-se uma medida eficaz, reduzindo a probabilidade de várias espécies marinhas — nomeadamente o cagarro das Baleares — serem capturadas. Pescadores locais ajudaram a SPEA ao desenvolvimento do dispositivo, que, pode ler-se no site da CE, é “fácil e barato” não só de “produzir”, como de “montar e reparar”. Também ajudou a “poupar tempo”: com a sua utilização, os pescadores deixaram de ter de se preocupar com retirar das suas redes peixes e aves marinhas que haviam capturado acidentalmente. O pássaro assustador, reporta ainda a CE, “é agora usado por todos os pescadores envolvidos nos testes”, sendo que está em andamento “um novo projecto de cooperação para estender o seu uso a mais embarcações”.

Ambiente para os mais novos

Há também na lista de finalistas o projecto Todos na Rede. Concebido pela associação ambientalista Keep (que, em termos de apoio à organização, contou com a colaboração do Centro Social Paroquial da Vera Cruz e do Centro de Ecologia Funcional), tratou-se de uma campanha de comunicação que teve como objectivo interagir com estudantes dos 3 aos 18 anos e sensibilizar as comunidades escolares para a preservação das zonas especiais de conservação da Rede Natura 2000.

Ao longo da campanha, que decorreu entre Setembro e Novembro de 2019, a Keep organizou uma centena de sessões de educação ambiental, em escolas pertencentes aos concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Caminha, Coimbra, Espinho, Esposende, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Ovar e Viana do Castelo. Mais de dois mil estudantes e 150 professores participaram nas sessões da campanha, que em 2020 venceu o prémio atribuído pela Lifelong Learning Platform, uma organização sem fins lucrativos.

Águas do Minho

O outro projecto português envolveu uma parceria com Espanha. O Migra Miño-Minho, que resultou da colaboração entre seis instituições governamentais e científicas dos dois países ibéricos, focou-se na melhoria da gestão sustentável do espaço que forma a sub-bacia internacional do rio Minho. Mais especificamente, a iniciativa teve como missão alertar para e mitigar o declínio nas populações de peixes migratórios (designadamente a truta marisca, o salmão, o sável, a savelha e a lampreia marinha) ​nas águas desse rio.​

Os prémios reconhecerão seis projectos, um por cada categoria (conservação terrestre, conservação marinha, comunicação, benefícios socio-económicos, cooperação transfronteiriça e, ainda, o Citizens’ Award — que, destaca a CE, é menos uma categoria e mais um reconhecimento por parte do público daquele que é o seu projecto favorito). Os vencedores de cada categoria, que serão conhecidos a 18 de Maio, numa cerimónia que decorrerá em Bruxelas, recebem um troféu e uma contribuição de 2000 euros para ajudar em futuros esforços de conservação. Pode votar aqui.