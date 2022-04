Justiça obriga a pagar seguros de vida de condutores com excesso de álcool

A viúva e o filho de um condutor que morreu ao volante com 0,78 de álcool no sangue vão receber 50 mil euros do seguro de vida que a vítima do acidente de viação tinha feito anos antes. Mas, para isso, tiveram de percorrer um calvário judicial que só terminou no Supremo Tribunal de Justiça: desde 2019 que a Fidelidade se recusa a pagar-lhes o prémio, alegando, como de resto costuma fazer nestas situações, que as suas apólices não cobrem situações em que os segurados ultrapassaram os 0,50 gramas por litro de alcoolemia ou utilizaram estupefacientes ou medicamentos sem prescrição médica.