Macron vence mas Le Pen não perdeu

Ontem, Marine Le Pen não alcançou o Eliseu, com 42% dos votos na segunda volta das eleições presidenciais. Emmanuel Macron é, assim, reconduzido para um segundo mandato de cinco anos com 58% dos votos. É a terceira vez na história da V República Francesa que um candidato da extrema direita chega tão perto do Eliseu, mas nunca tão perto. Desta vez, é diferente, e a derrota de Le Pen não equivale a uma vitória em pleno de Macron, por vários motivos.