Tribunal de Nova Iorque acusa Trump de desobediência por não apresentar documentos

Ex-Presidente dos EUA multado em 10 mil dólares por dia no âmbito da investigação civil aos seus negócios.

Um juiz de Nova Iorque acusou esta segunda-feira o ex-Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de desobediência ao tribunal por não ter apresentado os documentos que foi intimado a entregar no âmbito da investigação civil da procuradora-geral do estado sobre as suas práticas comerciais. Trump terá que pagar uma multa de 10 mil dólares (cerca de 9300 euros) por dia até que a intimação seja cumprida.

Trump viu negada a tentativa de anular a intimação da procuradora-geral do estado, Letitia James, e não conseguiu apresentar todos os documentos requeridos até ao final do prazo de 3 de Março, posteriormente estendido até 31 de Março a pedido dos seus advogados.

O juiz Arthur Engoron decidiu que a acusação de desobediência era apropriada por causa do que classificou como “falhas repetidas” na entrega de materiais, afirmando que não estava claro se Trump tinha, de facto, efectuado uma busca completa dos documentos.

“Sr. Trump... eu sei que leva o seu negócio a sério, e eu também levo o meu. Considero que está em desobediência”, disse o juiz, embora o ex-Presidente norte-americano não estivesse presente no tribunal.

Letitia James está a investigar se a Trump Organization, empresa familiar do ex-Presidente sediada em Nova Iorque, deturpou os valores das suas propriedades imobiliárias para obter empréstimos favoráveis ​​e deduções fiscais.

James disse que a investigação encontrou “provas significativas”, sugerindo que, durante mais de uma década, as demonstrações financeiras da empresa “basearam-se em avaliações enganosas de activos e outras deturpações para garantir benefícios económicos”.

A procuradora-geral de Nova Iorque pôs em causa a forma como a Trump Organization avaliou a marca Trump, bem como propriedades como os clubes de golfe em Nova Iorque e na Escócia e o próprio apartamento de Trump na Trump Tower, em Manhattan.

Alina Habba, advogada de Donald Trump e da empresa, disse na audiência que a investigação de James estava apenas “a pescar” e que a Trump Organization estava “dentro do prazo” para a apresentação dos documentos.

“É uma cruzada política”, disse Habba. “A investigação da procuradora-geral ficou, aparentemente, sem objectivo”, acrescentou.