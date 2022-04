25 de abril: as imagens das celebrações da Revolução que pôs fim à ditadura

"E Depois do Adeus" deu início àquilo que hoje apelidamos de Revolução e que que provocou a queda da ditadura. Quarenta e oito anos depois de a senha se ter feito ouvir na rádio, Portugal enche-se de celebrações, cravos e considerações acerca do caminho que já se fez e do que ainda falta fazer.

Na sessão solene da Assembleia da República marcou presença o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa. De cravo vermelho no peito ou na mão, cantou-se o hino nacional, A Portuguesa, e a música de José Afonso, Grândola, Vila Morena, símbolo da revolução.

A comemoração foi ainda marcada pelos discursos dos diferentes partidos políticos.