Finalmente, algum pragmatismo das autoridades europeias

As jogadas de abertura neste xadrez económico com a Rússia foram penosas e parecem já ter consequências financeiras irreversíveis para o euro, tendo deixado a iniciativa do lado da Rússia.

Após várias notícias que sugeriam que a União Europeia iria embargar as importações de petróleo provenientes da Rússia após a segunda volta das eleições francesas, para não prejudicar as possibilidades de reeleição de Macron para Presidente da República Francesa, o pêndulo parece ter-se movido na direção contrária na última semana, com um aparente consenso de autoridades europeias e americanas, bem resumido pela secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, que um embargo às importações de petróleo da Rússia, paradoxalmente, poderia favorecer financeiramente a Rússia, através do aumento do preço de petróleo, e teria significativas consequências negativas para a economia europeia (e americana).