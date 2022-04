Conceição: “Este senhor [Hugo Miguel] tem azar connosco… erra sempre para o nosso lado”

Depois da derrota desta segunda-feira frente ao Sp. Braga – que adia, pelo menos, uma semana os festejos do título e encerra uma série de 58 jogos sem derrotas na I Liga –, Sérgio Conceição lançou-se ao árbitro Hugo Miguel, relembrando um jogo da época passada e considerando que o juiz da partida prejudica sistematicamente os “dragões”.

“Acho que num jogo grande, que pode decidir um título, têm de estar os melhores árbitros e VAR. Este mesmo árbitro, no ano passado e também a quatro jornadas do fim, teve uma má actuação em Moreira de Cónegos. Nestes jogos, precisam-se de árbitros com personalidade e de qualidade. Este senhor [Hugo Miguel] tem um azar connosco…erra sempre para o nosso lado”, acusou o treinador portista.

Relativamente ao jogo, Conceição reconhece “alguma lentidão” na circulação de bola portista, lamentando alguns erros individuais que concederam oportunidades de perigo aos bracarenses.

“Na primeira parte, faltou-nos alguma agressividade com bola e sem bola. Podíamos e devíamos ter explorado uma ou outra fragilidade da linha defensiva do Sp. Braga, não estivemos tão bem durante a primeira parte. Mesmo assim, tivemos mais situações no meio campo ofensivo e, é verdade, um ou outro erro individual que permitiram ao Sp. Braga criar situações [de perigo]. Na segunda parte, quando atacámos, tivemos uma situação e depois o golo do Sp. Braga. Estivemos pouco esclarecidos e tivemos falta de eficácia no capítulo da finalização. Mas é óbvio que, por aquilo que criámos, não merecíamos sair daqui com esta derrota”, analisa.

Carvalhal destaca juventude

O treinador do Sp. Braga destacou a “riqueza táctica” do jogo, relembrando a forte aposta feita nos jogadores jovens. Para Carlos Carvalhal, está tirado o molde que servirá de referência para as próximas épocas dos “arsenalistas”.

“Acho que o Sp. Braga tem um grande futuro. Estreámos jovens com 15 anos, com 17, vários com 18, 19, 20 anos e que estão a ter um crescimento muito grande. Com mais experiência, prevê-se que esta equipa possa evoluir. Se esta é a base [do próximo ano]? Sim. Acho que lançámos algo de muito importante para o Sp. Braga. Na nossa mente, nunca esteve o dia seguinte ou a semana seguinte, mas sim o futuro do Sp. Braga”, considera o técnico.

Com as contas pelo quarto lugar fechadas, Carvalhal garante que os restantes jogos – disputados com algumas equipas que estão na luta pela permanência na I Liga – vão ser encarados com “seriedade”. Questionado sobre as queixas dos “azuis e brancos” quanto à arbitragem, o treinador bracarense preferiu não comentar, realçando novamente a competitividade demonstrada dentro das quatro linhas.