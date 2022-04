Sondagem: PS à frente, PSD perde terreno

Quase três meses depois das legislativas, o inquérito da Aximage revela que o PS se mantém à frente e com uma marca próxima da conseguida nas eleições de 30 de Janeiro, mas que o PSD perdeu terreno.

Se houvesse eleições legislativas hoje, o PS tinha um resultado próximo do que obteve na ida às urnas de 30 de Janeiro, mas o PSD teria uma marca pior, com a Iniciativa Liberal (IL) a capitalizar essa perda. Estas são as principais conclusões da sondagem da Aximage revelada este domingo pelo DN, JN e TSF.

Segundo a mesma sondagem, o PS de António Costa teria 40,7% (teve 41,4% nas eleições de Janeiro) e o PSD de Rui Rio teria 25,2% (contra os 29,1% das legislativas). De lá para cá, deu-se a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Governo tomou posse, entregou o Orçamento do Estado e o PSD entrou em processo de eleições internas.

As directas no PSD, marcadas para 28 de Maio, podem ajudar a explicar a quebra acentuada das intenções de voto face aos resultados, bem como a recuperação da IL que recolhe 7,8% das intenções de voto, contra uma percentagem de votos de 4,9% obtida em Janeiro.

Os restantes partidos mantêm uma estabilidade nas intenções de votos. A sondagem da Aximage atribuiu 7,8% ao Chega (7,2% nas eleições), 4,1% à CDU (4,4% na ida às urnas de Janeiro), 4% ao BE (4,4% nas legislativas), 1,5% ao PAN (1,6% nas eleições) e 1,5% ao Livre (1,3%).

Os resultados das intenções de voto - que se juntam aos da popularidade conhecidos no sábado - foram obtidos através de 807 entrevistas, feitas entre os dias 12 e 18 de Abril. Os resultados têm uma margem de erro de 3,45%.