A Liberdade volta às ruas: oito ideias para celebrar o 25 de Abril em Lisboa (mas não só)

Nos 48 anos de Abril, há mais do que descer a Avenida da Liberdade. Esta segunda-feira é possível visitar o Quartel do Carmo ou conhecer as fotografias e documentos que relembram a Revolução dos Cravos e contam a história da ditadura.

No ano em que o tempo em democracia ultrapassou o período vivido em ditadura, a festa de Abril é ainda maior. Depois de em 2020 a Revolução dos Cravos ter sido celebrada cantando “Grândola, vila morena” às janelas e de em 2021 a Avenida da Liberdade se ter enchido de máscaras para viver os festejos em segurança, o país volta a sair à rua com concertos, peças de teatro e exposições. O PÚBLICO reuniu algumas sugestões além da tradicional descida pela Avenida da Liberdade, em Lisboa. (E tem mais algumas aqui.)

Ouvir Dino d'Santiago nos jardins do Palacete de São Bento, em Lisboa

No dia 25 de Abril, os portões da residência oficial do primeiro-ministro abrem-se para programas culturais gratuitos. Entre as 14h30 e as 18h, haverá actuações dos Pauliteiros de Miranda, da Orquestra Sem Fronteiras, do grupo de percussão Bardoada e ainda do grupo de dança Meio no Meio. Às 15h haverá um workshop de impressão de postais tipográficos e de cartazes pela Oficina do Cego – Associação de Artes Gráficas (funcionará como uma homenagem às oficinas clandestinas de impressão e ao seu papel na resistência à ditadura). Às 16h45 haverá uma leitura de um excerto da obra das Novas Cartas Portuguesas, de Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta, e uma exposição de cartazes do 25 de Abril da colecção do Arquivo Ephemera, de José Pacheco Pereira. O dia terminará com um concerto de Dino d’Santiago.

Onde: R. Imprensa à Estrela 6, 1200-619, Lisboa

Homenagear os resistentes antifascistas, no Porto

No Porto, o dia começa na Praça do General Humberto Delgado, onde a partir das 10h há jogos tradicionais. Às 14h30, o Museu Militar do Porto recebe a cerimónia de homenagem aos resistentes antifascistas. Depois, o tradicional “Desfile pela Liberdade” sairá do edifício da PIDE, na Rua do Heroísmo, em direcção à Avenida dos Aliados. Será também nos Aliados que haverá dois concertos: às 15h actua o projecto Comvinha Tradicional e às 16h os Chulada da Ponte Velha. Todas as actividades são gratuitas.

Onde: Avenida dos Aliados, Porto

Assistir ao concerto de Lena D'Água, no Porto

Às 17h, a Associação de Moradores da Bouça recebe um concerto de Lena D’Água (o concerto é grátis, mas está sujeito ao levantamento de bilhete no local).

Onde: R. dos Burgães 345, 4050-136, Porto​

Ver a exposição Desenhos de Intervenção, de André Carrilho, em Lisboa

Das lutas do 25 de Abril aos conflitos armados, racismo e xenofobia, os Desenhos de Intervenção do cartoonista André Carrilho viajam pelos últimos 49 anos e não deixam de fora a luta pelos direitos das mulheres ou pelas alterações climáticas. A exposição, que é composta por 30 obras, algumas já publicadas no Diário de Notícias, na Revista Lisboa, na Granta Portugal, no Air Mail (EUA) ou no SOS Racismo. Mas também incluirá alguns desenhos inéditos.

Onde: Passevite, R. Maria da Fonte 54, Lisboa

Assistir ao concerto solidário da Azeituna, em Braga

Às 18h, a Azeituna - a Tuna da Universidade do Minho - irá levar ao palco do Altice Forum Braga os grandes clássicos associados à revolução. Os bilhetes têm um custo de 3 euros e as receitas serão entregues a UPE – Associação Centro Social e Cultural Luso-Ucraniano.

Onde: Av. Dr. Francisco Pires Gonçalves, Braga

Visitar o Quartel do Carmo, em Lisboa

Se estiver pela capital, poderá visitar o Quartel do Carmo, onde em 1974 Marcello Caetano se refugiou e depois se rendeu às tropas lideradas por Salgueiro Maia. A entrada é gratuita e inclui acesso a uma exposição temporária intitulada “Salgueiro Maia (1944-1992)”. Pode visitar o espaço entre as 10h e as 18h (a última admissão é às 17h30).

Onde: Largo do Carmo, Lisboa

Visitar a exposição “Alfredo Cunha: 50 anos de Fotografia”, em Lisboa

É provável que conheça algumas das históricas fotografias do fotojornalista Alfredo Cunha, que eternizaram a Revolução de Abril como é o caso do retrato de Salgueiro Maia no Largo do Carmo.

Onde: Casa da Imprensa, R. Horta Seca 20, 1200-213 Lisboa

Ver a Proibido por Inconveniente

Antes da Revolução, havia um país escondido. De livros, a filmes, jornais ou até anúncios publicitários, a lista de artigos censurados pelo regime ditatorial do Estado Novo é longa. Até dia 27, alguns destes artigos (que incluem objectos alvo do crivo da PIDE entre 1926 e 1974) podem ser vistos no primeiro piso do antigo edifício do Diário de Notícias, no Marquês de Pombal, na exposição “Proibido por Inconveniente”.

Onde: Antigo edifício do jornal Diário de Notícias, em Lisboa