O mundo vai acabar, deu na TV

Vivemos no excesso, mas queremos mais. Para lidar com ressentimentos, mais desejos imperialistas e expansionistas. Para acabar com a guerra, mais armas. Para diminuir assimetrias sociais, mais crescimento económico. Para informar, ontem, horas de pandemia, de vacinas e número de mortos; hoje, mísseis, estratégias e guerra, num fluxo ininterrupto com tanto de intimidante como de narcotizante.