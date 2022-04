Macron vence as eleições em França com 58,2% dos votos, segundo as primeira projecções

Emmanuel Macron é o grande vencedor das eleições francesas deste domingo. Apesar do crescimento da extrema-direita, representada nesta segunda volta por Marie Le Pen, o mais novo Presidente da história francesa renova o mandato com 58, 2% dos votos, apontam as primeira projecções.

As primeiras projecções apontam para a vitória de Emmanuel Macron, com 58,2%. Le Pen arrecada 41,8%, segundo estimativas da Ipsos-Sopra Steria para a emissora de televisão francesa France Télévisions, para a Radio France e para a France24, escreve o Le Monde, que fala também numa “explosão de alegria” entre os apoiantes de Macron que estão concentrados no Champ-de-Mars.

Macron foi eleito pela primeira vez a 7 de Maio de 2017, numa eleição em que bateu Marie Le Pen. Cinco anos depois, o resultado repete-se, mas com uma diferença menor. Nesse ano, o Presidente francês conquistou 66,10% do total de votos.

Na primeira volta, Macron venceu com 27,84 por cento, seguido, com menos 4,7 pontos percentuais, da candidata da União Nacional (extrema-direita), Marine Le Pen, com 23,15% dos votos.