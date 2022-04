Eleições em França. Marcelo Rebelo de Sousa diz que resultados desta noite são uma vitória contra a “xenofobia e discriminação”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou hoje um “abraço de felicitações muito caloroso” a Emmanuel Macron pela reeleição nas presidenciais francesas considerando que foi uma vitória da União Europeia e contra a xenofobia.

Falando aos jornalistas depois de serem conhecidas as primeiras projecções, ao final da tarde deste domingo, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que “embora não haja resultado oficiais definitivos, a candidata já reconheceu a derrota” e, por isso, quis “enviar um abraço de felicitações muito caloroso e muito amigo e Emmanuel Macron”.

“Foi uma vitória e uma vitória muito clara na segunda volta das eleições francesas. É uma vitória da União Europeia, do reforço da relação entre UE e os demais aliados do outros lado do Atlântico, de quem sempre soube compreender a comunidade portuguesa em França e o que é a imigração e a integração dos imigrantes no país. É uma vitória contra a xenofobia, as discriminações de toda a natureza e que, a nós, portugueses, que temos tantos compatriotas em França que tão bem se sentem naquele país, corresponde a um resultado que nos enche de alegria e de esperança no futuro”, disse o Presidente.

Questionado sobre se os resultados desta noite não são um sinal de alerta, Marcelo diz que não teve dúvida da vitória de Macron e que é preferível que se confirme uma vitória “mais clara”. “Conhecendo bem a realidade francesa, nunca duvidei que era uma opção de cultura e não meramente política, era uma opção de visão do mundo, das pessoas, das sociedades, que nessa opção os franceses estavam do lado daquilo que são valores fundamentais da liberdade, da democracia, da solidariedade e da inclusão”, apontou.