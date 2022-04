Os primeiros anos de vida são fundamentais para um desenvolvimento saudável

A promoção de ambientes familiares suficientemente bons, que proporcionem às crianças a estimulação necessária para o seu bom desenvolvimento, vai criar uma geração com melhores capacidades sociais, emocionais e cognitivas, com menos problemas ao nível da saúde mental.

Embora os psicólogos do desenvolvimento contemporâneos concordem que retomar o debate “nature-nurture” (i.e., biologia versus ambiente social) é infrutífero, estas duas diferentes concepções dos determinantes do comportamento humano persistiram na Psicologia há pouco tempo. Curiosamente, os pioneiros da Psicologia do Desenvolvimento adoptaram uma visão bastante diferente. Em vez de tentarem decifrar a contribuição relativa dos factores genéticos e ambientais no desenvolvimento humano, argumentaram que ambos actuam em conjunto. Por exemplo, Preyer (1888), um dos primeiros investigadores do desenvolvimento da criança, propôs que o comportamento deve ser entendido enquanto produto da interação entre a biologia e o ambiente social. As suas pesquisas sobre o desenvolvimento dos sistemas sensoriais levaram-no a concluir que, ao longo do processo de ontogenia humana, existe sempre um efeito bidirecional entre as funções adaptativas observáveis e as estruturas orgânicas subjacentes.

Numa reformulação moderna destas perspectivas psicobiológicas, Gottlieb (1991) propôs que o crescimento individual é conjuntamente determinado pelo genótipo da criança, pela sua experiência precoce e, ainda, por constrangimentos imediatos do contexto desenvolvimental. Na sua perspetiva, o desenvolvimento é o produto de uma coação entre a biologia e as influências sociais. As mudanças desenvolvimentais podem ser reguladas em diferentes níveis de complexidade orgânica, bem como dentro de cada um dos diferentes níveis.

A noção de epigénese probabilística postula que o organismo e o contexto estão integrados enquanto componentes de um sistema aberto, onde o estado futuro do sistema é determinado por transações multinível. Uma vez que a variação no timing dos processos biológicos, psicológicos e sociais não pode ser preestabelecido, a mudança desenvolvimental é necessariamente probabilística.

Uma visão probabilística do desenvolvimento sublinha a diversidade e a plasticidade de fenótipos particulares e realça que as trajetórias de desenvolvimento individuais são sempre incertas, embora permaneçam dentro dos limites de intervalos de reação específicos de cada espécie. Vários autores contemporâneos argumentaram que, para que seja assegurado um crescimento ótimo, o processo de desenvolvimento humano requer uma base genética, bem como um ambiente social suficientemente estimulante. Mas as mudanças que ocorrem durante o desenvolvimento são, também, governadas por processos seletivos que canalizam as atividades comportamentais e representacionais, e restringem a emergência de estratégias adaptativas alternativas.

Apesar de ser esperado um certo grau de plasticidade, as diferenças precoces na experiência social podem criar e manter diferenças qualitativas nas trajectórias de desenvolvimento numa mesma população de crianças. A variação ao nível do desenvolvimento, especialmente com base nas primeiras relações sociais, é entendida à luz do grau de vulnerabilidade que os indivíduos apresentam, mas sobretudo da sua plasticidade desenvolvimental.

As estratégias plásticas tornam o indivíduo mais suscetível às influências que advêm das especificidades ambientais, sejam estas favoráveis ou adversas, ou seja, permitem ao indivíduo beneficiar de ambientes positivos, mas ao mesmo tempo colocam-no em risco para ambientes mais negativos. Vários estudos sobre a interação gene-X-ambiente têm confirmado esta proposta teórica. Crianças com a mesma informação genética, mas com famílias altamente sensíveis apresentam menos problemas de comportamento do que crianças com a mesma informação, mas com famílias menos sensíveis.

Estes estudos têm demonstrado como os primeiros anos de vida são fundamentais para a construção de trajetórias de desenvolvimento saudáveis ou não e a importância da intervenção junto das famílias para assegurar a cada criança as condições mais favoráveis para o seu desenvolvimento. A promoção de ambientes familiares suficientemente bons, que proporcionem às crianças a estimulação necessária para o seu bom desenvolvimento, vai, sem qualquer dúvida, criar uma geração com melhores capacidades sociais, emocionais e cognitivas, com menos problemas ao nível da saúde mental. Investir nos primeiros anos de vida vai certamente contribuir para um futuro melhor para todos.