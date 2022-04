Eleições em França: as imagens do alívio e do desalento

Emmanuel Macron venceu, uma vez mais, as eleições francesas. O mandato é renovado com 58,2% dos votos, apontam as primeiras projecções.

A sua opositora, Marine Le Pen, conquistou 41,8% dos votos nesta segunda volta. A extrema-direita atingiu, assim, um valor histórico em eleições presidenciais. Para Le Pen, "o resultado desta noite, por si só, representa uma vitória”.

Junto à Torre Eiffel, os apoiantes do Presidente francês reuniram-se para celebrar a vitória. Assim que a imagem de Macron encheu os ecrãs das televisões, ouviram-se, bem alto, gritos de alegria.