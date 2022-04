Sandro Cruz, jogador do Benfica B, assume depressão: “Nada faz sentido”

Lateral português recorreu às redes sociais para dar conta do difícil período que atravessa: “Não estou a conseguir desfrutar do futebol”.

Sandro Cruz, lateral esquerdo do Benfica B, assumiu neste domingo estar a passar por uma fase depressiva, numa rara manifestação pública de assuntos desta sensibilidade entre os desportistas profissionais. O jogador de 20 anos fez uma publicação nas redes sociais, na qual revela que está a atravessar “uma fase má”.

“Infelizmente, não estou a conseguir desfrutar ao máximo do futebol…não me sinto bem, nem feliz porque a nível mental não estou no meu máximo”, começa por escrever o jogador, encarado como um dos valores seguros da formação dos “encarnados”. “Por mais talento que tenhas, quando estás em depressão, parece que nada faz sentido…estou numa fase má, mas estou a trabalhar para melhorar”, acrescenta.

Há cerca de uma semana, a 17 de Abril, Sandro Cruz denunciou também, na conta de Twitter, um episódio de racismo de que foi alvo em Vila do Conde, num jogo relativo à II Liga, e que entretanto motivou uma reacção de repúdio do Rio Ave e uma posição semelhante do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.