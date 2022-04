Rúben Amorim: “Slimani? Para mim, é um assunto encerrado”

Na antevisão ao jogo com o Boavista, o treinador do Sporting falou dos últimos resultados do clube e da relação com o avançado argelino, que vai ficar de fora do embate no Bessa.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Boavista, no Estádio do Bessa, o assunto Slimani foi o mais abordado pelo treinador do Sporting. Quando questionado sobre a decisão de contratar um jogador que tem sido pouco utilizado, mesmo com a ausência de golos de Paulinho, Rúben Amorim assumiu a responsabilidade e confirmou que o argelino não vai defrontar o Boavista, na segunda-feira.

“O Slimani estar cá e não ter funcionado é inteiramente responsabilidade do treinador”, admitiu, sublinhando que este é um caso encerrado. “Tenho uma responsabilidade completamente diferente do Slimani, não há nada a dizer, tudo o que tinha a dizer disse ao Slimani, à direcção e aos meus jogadores, tudo cara a cara. Para mim é um assunto encerrado. Posso não tomar decisões que são populares, mas não posso perder”.

Sobre os últimos jogos - derrotas com o Benfica e o FC Porto -, Amorim assumiu que “os resultados não foram menos positivos, foram negativos”, e adiantou estar concentrado na próxima temporada. “Já não conseguimos ganhar [o título], mas no próximo ano vamos tentar novamente. Percebo os adeptos, não estão satisfeitos comigo, mas isso faz parte e nem sempre temos que fazer acções populares”.

Na “ressaca” das derrotas com Benfica (0-2), para o campeonato, e FC Porto (0-1), na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, os “leões” jogarão no Estádio do Bessa privados das referências ofensivas Paulinho, por castigo, e Islam Slimani, afastado dos treinos, podendo juntar no ataque Marcus Edwards, Pablo Sarabia e Pedro Gonçalves.

Rúben Amorim assumiu que retirou bastantes informações destes jogos e chegou à conclusão de que o plantel tem de ter outras características. “Vamos entrar com 11, gostamos da forma como costumamos jogar. Vamos tentar utilizar uma forma de jogar que já utilizámos, sem referências no centro do ataque. Vamos a jogo para vencer”.

Por sua vez, Petit revelou já ter alertado os futebolistas do Boavista para um hipotético ataque móvel do Sporting no jogo de segunda-feira, que fecha a 31.ª jornada da I Liga de futebol e pode assegurar a permanência “axadrezada”. “Estudámos muito o jogo do Sporting com o Tondela [vitória por 3-1], no qual actuou com três jogadores mais móveis, que criaram algumas dificuldades. Sabemos da qualidade e vimos aquilo que o adversário poderá apresentar, mas estamos preparados para quem aparecer na frente de ataque”, prometeu o técnico, em conferência de imprensa.

Os portuenses vão ter de colmatar a ausência do croata Petar Musa, melhor marcador esta época, com 11 golos em todas as provas, depois de ter visto o quinto cartão amarelo na goleada sofrida diante do Marítimo (4-0), tal como do médio colombiano Sebastián Pérez. Entre os ajustes justificados por castigos e lesões, o treinador do Boavista confidenciou que vai conceder a titularidade ao avançado venezuelano Jeriel De Santis, num sector que também está órfão do jovem Tiago Morais, expulso no último jogo.