Pedro Araújo ficou à porta do quadro principal do Estoril Open

Pedro Araújo, vice-campeão nacional e actual número 656 do ranking ATP, voltou a dar excelentes indicações, mas acabou por ficar às portas do quadro principal do Estoril Open. Um dia depois de ter feito a estreia no ATP Tour com um triunfo, o português ficou a um set de distância de concretizar o sonho de apuramento para o quadro principal da prova.

O jovem de apenas 20 anos jogou novamente a um grande nível e deu neste domingo sérias dores de cabeça a Pablo Cuevas, antigo top 20 mundial e actual 105.º classificado, mas cedeu ao fim de uma dura batalha, por 6-7 (4), 6-3 e 6-1.

Pablo Cuevas, que em 2019 só se despediu do Estoril Open ao sair como derrotado na final diante de Stefanos Tsitsipas, volta a inscrever o nome no quadro principal (há três anos também iniciou o percurso no qualifying) ao ser o segundo apurado – horas antes, Hugo Dellien “despachou” Max Purcell, ao vencer por 6-1 e 6-2.

A derrota na derradeira ronda do qualifying junta Pedro Araújo aos compatriotas afastados na eliminatória de abertura, Gastão Elias, Pedro Sousa e Tiago Cação, e deixa a representação lusa no quadro principal de singulares à responsabilidade de João Sousa e Nuno Borges, dois dos convidados pela organização.

Mas, apesar da derrota ante o experiente Cuevas, de 36 anos, Pedro Araújo ainda poderá entrar no quadro principal como “lucky loser”, dependendo do número de desistências.