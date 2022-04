Milan agarra-se à luta pelo título com golo de Tonali

A via do AC Milan rumo a um título que já não conquista desde 2011 continua aberta após o triunfo (1-2) neste domingo em Roma sobre a Lazio, em jogo a contar para a 34.ª jornada da Série A italiana. Com o triunfo, os “rossoneri” ultrapassaram o rival Inter Milão no topo da classificação, agora com 74 pontos, mais dois que os “nerazzurri”, que, nesta quarta-feira, cumpre o jogo que tem em atraso em Bolonha.

No Olímpico de Roma, foi a Lazio a sair na frente, com um golo de Ciro Immobile aos 4’. A formação de Milão teve uma boa reacção, alimentado pela rapidez e técnica de Rafael Leão, mas só conseguiu nivelar o resultado na segunda parte, aos 50’, por Giroud. A jogada foi toda do jovem internacional português, que levou a bola até à linha de fundo e fez o cruzamento atrasado para a finalização do francês.

A Lazio praticamente só defendeu e o Milan continuou a carregar, perdendo, no entanto, algum discernimento ofensivo quando o seu treinador decidiu tirar de campo, primeiro Giroud, depois Leão. Ibrahimovic entrou para os últimos 25 minutos, e foi do sueco que saiu a assistência para o golo de Sandro Tonali já no tempo de compensação.