Max Verstappen dominador no regresso da F1 à Europa

Ferrari “perdeu” Carlos Sainz no início do GP da Emília Romanha e, na tentativa de evitar a “dobradinha” da Red Bull, viu Charles Leclerc desperdiçar um lugar no pódio.

Max Verstappen (Red Bull) venceu, este domingo, o Grande Prémio da Emília Romanha, quarta prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, a marcar a chegada do Grande Circo à Europa pela porta italiana. O neerlandês assumiu, assim, o segundo lugar do Mundial de pilotos, com 59 pontos, a 27 do líder Charles Leclerc (Ferrari), que teve uma saída de pista a oito voltas do final, caindo de terceiro para nono, para recuperar até sexto.

Depois do triunfo na Arábia Saudita, Verstappen venceu pela segunda vez em 2022, tendo sido o primeiro a ganhar a corrida “sprint” e o respectivo Grande Prémio, feito a que juntou a pole position e a volta mais rápida. Tudo numa prova em que a Red Bull conseguiu a “dobradinha”, com Sergio Pérez em segundo e Lando Norris a fechar o pódio, tal como em 2021.

O início foi terrível para a Ferrari, com Leclerc a não conseguir repetir a partida da corrida “sprint”, em que batera Max Verstappen, e a perder duas posições para o outro Red Bull, de Sergio Pérez, e para o McLaren de Lando Norris.

Pior só mesmo o arranque de Carlos Sainz, tapado pelo companheiro de equipa, o que o deixou lado a lado com Daniel Ricciardo. O McLaren do australiano subiu um corrector e falhou a trajectória, tocando no F1-75 do espanhol, acabando os dois na gravilha. Ricciardo ainda regressou à pista, mas Sainz terminou a corrida antes de completar a primeira volta.

Vítimas colaterais, Mick Schumacher (Haas) e Fernando Alonso (Alpine) tocaram-se, com o espanhol a sofrer danos que pouco depois o levaram ao abandono. Preso na confusão, partindo de 14.º, Lewis Hamilton aproveitava as vicissitudes da corrida, mas revelava-se impotente na luta com o décimo, Lance Stroll (Aston Martin), na tentativa de entrar nos pontos, enquanto mais à frente o outro Mercedes, de George Russell, se batia com o Haas de Kevin Magnussen pelo quinto lugar, com o inglês a terminar em quarto.

De pneus intermédios, os pilotos debatiam-se com o dilema de adiar ou avançar com a troca para médios, tentando perceber se os pingos de chuva anunciados pela meteorologia poderiam baralhar quaisquer estratégias.

Ricciardo arriscou abrindo a corrida às boxes, o que provocou algumas alterações, com Leclerc, que já tinha deixado Norris para trás, a ganhar temporariamente uma posição a Pérez... que logo recuperou o lugar face à diferença de temperatura dos pneus, com mais uma volta.

A confirmar a validade da lei de Murphy, Hamilton teve uma paragem lenta e ainda foi ultrapassado nas boxes por Pierre Gasly (AlphaTauri) e por Esteban Ocon (Alpine), que teve um regresso abrupto, obrigando o Mercedes a travar para evitar o choque em pleno pit lane, impedindo ainda Hamilton de sair antes de Stroll.

LAP 20/63



Contact between Hamilton and Ocon in the pit lane ??



Stewards are investigating ??#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/6qCKgw0M0m — Formula 1 (@F1) April 24, 2022

Hamilton cairia pouco depois para 14, ao ser ultrapassado por Alex Albon (Williams), passando a 22 voltas do fim pela “humilhação” de ser dobrado por Max Verstappen.

LAP 41/63



Blue flags fluttering as Hamilton lets race leader Verstappen through on the main straight#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/Bf3CYmmlB3 — Formula 1 (@F1) April 24, 2022

E quando só se aguardava pelo final, uma última ida às boxes colocou Leclerc na traseira de Pérez. O monegasco pressentiu que deveria ter mantido os médios e num último esforço deixou o Ferrari subir o corrector, voar e perder o contacto com a pista, embatendo nas barreiras, o que o levou de novo às boxes, caindo seis lugares, acabando por recuperar até sexto.