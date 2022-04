Barcelona perde e deixa Real Madrid mais perto da festa

Já ninguém esperava que o Barcelona fizesse grande sombra ao Real Madrid na corrida ao título, mas a forma como os catalães estão neste final de época promete antecipar a festa dos “merengues”. Neste domingo, os “blaugrana” perderam em Camp Nou por 0-1 frente ao Rayo Vallecano, um desaire que faz com que o Real precise apenas de um ponto para ser campeão - tem cinco jornadas para o fazer, sendo que o seu próximo jogo para a liga espanhola será no próximo sábado, no Bernabéu, frente ao Espanyol.

O Barcelona foi “cliente” do Rayo Vallecano esta época. A equipa dos arredores de Madrid já tinha ganho na primeira volta, por 1-0, com golo de Radamel Falcao, mas, neste domingo, o herói não foi o ponta-de-lança colombiano, mas Álvaro Garcia, avançado de 29 anos, autor do único golo do jogo, aos 7’, após um erro de Sergiño Dest.

Depois, foi o “massacre” catalão até aos 103 minutos (sim, houve 13 minutos de compensação), com as oportunidades a sucederem-se, mas a equipa de Xavi Hernández não conseguiu evitar a sua sexta derrota no campeonato.