Em Anfield, ninguém desiste do título

O Liverpool continua firme na perseguição ao Manchester City na luta pelo primeiro lugar da Premier League inglesa. Depois da goleada aplicada pelos “citizens” ao Watford, os “reds” responderam com um triunfo difícil mas muito saboroso sobre o rival Everton por 2-0. Um golo à passagem dos 60 minutos de Andy Robertson levou Anfield ao delírio e abriu caminho a uma vitória mais do que merecida, confirmada por Origi já perto do final, fazendo com que a formação orientada por Jurgen Klopp se mantivesse apenas um ponto atrás do líder City.

Era mais uma edição da maior rivalidade futebolística da cidade dos Beatles, o derby de Merseyside, em que os objectivos de Liverpool e Everton não podiam ser mais diferentes – os “reds” lutam pelo título, os “toffees” tentam manter-se na Premier League. Ficar apenas com um ponto era quase igual a zero para a equipa de Klopp, mas seria ouro para a formação orientada por Frank Lampard, sobretudo depois do triunfo ao início da tarde de outro aflito, o Burnley, sobre o Wolverhampton.

Foi exactamente o que o Everton procurou fazer. Ter toda a gente em frente à baliza e entregar a bola ao Liverpool, que tinha Diogo Jota como titular. Os números da primeira parte mostravam isso mesmo: 86% de posse de bola e 429 passes efectuados pelo Liverpool; o Everton apenas teve a bola em seu poder 14% do tempo e apenas efectuou 69 passes. Mas o saldo era igual: três remates para cada lado, nenhum na direcção das balizas que deviam atingir.

O Everton queria aguentar o tempo suficiente para enervar o adversário e obriga-lo a cometer erros, aproveitando para criar perigo em contra-ataque. Os homens de Lampard tiveram algumas situações assim, com os avançados a surgirem em situações de um para um no ataque, mas sem nunca ganharem os duelos.

Depois de uma hora de jogo, Klopp não quis esperar mais. Tirou Keita e Mané, e reforçou o ataque com Diaz e Origi. Pouco depois, teve o resultado. Após uma combinação com Origi na direita, Salah conseguiu arrancar um cruzamento perfeito para o cabeceamento certeiro de Andy Robertson, sem qualquer hipótese para Jordan Pickford.

E aos 85’, Origi fez o 2-0, a encaminhar para a baliza um passe acrobático de Diaz. Tanto o avançado belga como o antigo jogador do FC Porto foram instrumentais em mais este triunfo do Liverpool, que mantém o City na sua mira e tem cinco jogos para recuperar um ponto. Quanto ao Everton, continua em perigo real de descer de divisão, algo que já não acontece há quase 70 anos – 1953-54 foi a última vez que esteve no segundo escalão. A margem de manobra de Lampard para o evitar é cada vez maior, já que os “blues” de Liverpool estão em 18.º lugar, já a dois pontos (mas com menos um jogo) do Burnley.