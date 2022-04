Hermann Nitsch (1938-2022), um artista visceral

Marco Cantile/LightRocket via Getty Images

Hermann Nitsch, artista avant-garde austríaco, morreu no dia 18, o mesmo dia em que abriu ao público uma exposição do seu trabalho em Veneza, que vai decorrer ao mesmo tempo que a bienal. Tinha 83 anos e, segundo o que a mulher, Rita Nitsch, com quem era casado desde 1987 e que também era sua agente, disse à imprensa austríaca, sofria de uma “doença grave”. O multidisciplinar Nitsch estudou artes gráficas e pintura abstracta, mas era também escritor, músico, cenógrafo, entre outras actividades, sempre tentando unir várias artes, entre pintura, teatro, performance ou música.