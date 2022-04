Portugal recebe seis crianças ucranianas com doença oncológica

As crianças vão ser divididas por quatro unidades hospitalares do Sistema Nacional de Saúde, no Porto, em Lisboa e Coimbra.

Seis crianças ucranianas com doença oncológica foram recebidas, neste sábado, em Portugal. Os pacientes, juntamente com familiares, serão acompanhados em quatro unidades do Serviço Nacional de Saúde.

Portugal disponibilizou-se a acolher seis crianças ucranianas com doença oncológica e os dez adultos que as acompanham. As crianças, que estão estáveis, vão ser divididas por quatro unidades hospitalares do Sistema Nacional de Saúde: o Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, o Centro Hospitalar Universitário de São João, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e o Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil.

A transferência destes doentes foi realizada no âmbito do Mecanismo Europeu de Protecção Civil, tanto que o Ministério da Saúde tem de momento 745 camas hospitalares reservadas para estes casos que não possam receber tratamento na Ucrânia, onde se incluem doze camas pediátricas de oncologia.