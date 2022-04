Continua a ser necessário vacina ou teste negativo para entrar em Portugal

Apesar do abrandar das restrições relacionadas com a pandemia, com o fim da obrigatoriedade de uso de máscara na maioria dos espaços, o Governo mantém a entrada de passageiros em território nacional sujeita às condições que têm vigorado até aqui.

Assim, e segundo um despacho do Governo publicado em Diário da República no final desta semana, as companhias aéreas só devem permitir o embarque dos passageiros de voos com destino ou escala em Portugal continental que tenham certificado de vacinação – ou, em alternativa, um teste negativo à covid-19 realizado por profissionais nas 72 ou 24 horas anteriores à hora do embarque.

E tal como também sucedia até aqui, quem não cumprir essas condições mas apesar de tudo tiver conseguido embarcar – e há multas para as companhias aéreas responsáveis por esse embarque – será obrigado a realizar o teste à chegada, antes de entrar em território nacional. A recusa em fazer o teste é passível de multa.

Em caso de resultado positivo é decretado o confinamento obrigatório. “O passageiro que não disponha de domicílio em território nacional deve cumprir confinamento em local identificado pelas autoridades competentes, a expensas da transportadora aérea em que haja viajado até Portugal, que é também responsável pelos custos associados à alimentação do passageiro durante este período”, refere ainda o mesmo diploma, que mantém ainda a contratação pela ANA – Aeroportos de seguranças privados destinados a assegurar o controlo aleatório de 25 % dos passageiros à chegada a território continental nacional em matéria de fiscalização sanitária.

Obrigatório deixou de ser o preenchimento do formulário de localização de passageiros (Passenger Locator Form) pelos viajantes aéreos e marítimos com destino ou escala em Portugal. “A explicação para esta medida prende-se com aquilo que deixámos de fazer em termos de rastreio de contactos de largo espectro”, disse esta semana a ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros.