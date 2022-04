Sondagem: Costa recupera popularidade

O primeiro-ministro, António Costa, recuperou popularidade de Outubro para cá, mas está ainda longe da marca que registava há um ano, revela a sondagem da Aximage para o DN, JN e TSF, divulgada este sábado.

Nas entrevistas feitas pela empresa de sondagens, 48% fazem uma avaliação positiva de António Costa e 22% fazem uma avaliação negativa, o que resulta num saldo de 26 pontos, medido pela diferença entre as avaliações positivas e as negativas. Segundo o jornal, Costa regressou a um saldo positivo mas está longe da marca de há um ano quando a diferença entre as avaliações positivas e as negativas era de 40 pontos.

A mesma sondagem revela que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, obtém um saldo de avaliações estável, de 46 pontos, que resulta da diferença entre os 61% de inquiridos que fazem uma avaliação positiva e os 15% que têm uma avaliação negativa do chefe de Estado.

A sondagem, cujos resultados foram obtidos através de 807 entrevistas feitas entre os dias 12 e 18 de Abril e com uma margem de erro de 3,45%, conclui também que Costa deixou de ter o voto preferencial das mulheres, enquanto os homens são quem mais contribui para as suas avaliações negativas. Já Marcelo Rebelo de Sousa conta com as notas positivas das mulheres para formar a sua popularidade. Quanto à popularidade por escalões sociais, os dados da Aximage indicam que António Costa sai bem na classe média e Marcelo Rebelo de Sousa apresenta uma popularidade mais homogénea, partilhando com António Costa fragilidades no topo da escala.

O barómetro da Aximage avalia também os ministros do novo Governo: Fernando Medida, o ministro das Finanças, é o único com saldo negativo. A ministra da Saúde, Marta Temido, é a mais popular, só não convencendo os eleitores do Chega.

A sondagem faz também uma avaliação dos líderes dos vários partidos da oposição, concluindo que o líder do Chega é, nesta altura, que se destaca como líder da oposição, numa altura em que o PSD, o segundo partido com mais votos nas legislativas de 30 de Janeiro, tem eleições internas marcadas para 28 de Maio. A oposição, como um todo, tem um saldo negativo (de 22 pontos, contra 27 pontos em Outubro passado). O único caso em que o saldo é positivo é entre os eleitores da CDU.