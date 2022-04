Chegou a Portugal um projecto para conhecermos os corredores do Parlamento Europeu

A iniciativa “Parlamento Europeu à sua porta” decorre até 19 de Junho e poderá depois estender-se a outros países europeus. A ideia é dar a conhecer o funcionamento desta instituição europeia e as iniciativas dos eurodeputados portugueses aos cidadãos, através do uso de tecnologia interactiva.

Da porta de entrada passa-se pela segurança do edifício, daí avança-se até aos gabinetes dos eurodeputados e às zonas reservadas aos funcionários do Parlamento Europeu (PE), e, por fim, chega-se ao hemiciclo, onde são feitas as votações. É este o percurso que os portugueses vão poder fazer no stand móvel “Parlamento Europeu à sua porta”, através de uma experiência de realidade virtual imersiva, que arranca este fim-de-semana em Vila Real.