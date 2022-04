Não há por aí um dissidente comunista, só para desenjoar?

Desde o início da guerra da Ucrânia, nós olhamos para o Partido Comunista Português com a atracção e o horror de uma imolação pelo fogo a acontecer mesmo à nossa frente. Ela repetiu-se na quinta-feira. O PCP faltou à sessão com Zelenskii. Não faltou às reacções partidárias sobre a sessão com Zelenskii. Os comunistas podiam não ter aparecido, mas fizeram questão de mostrar que a sua resiliência não é menor do que a do Batalhão Azov na siderurgia de Mariupol – apareceram. Chamemos-lhe a luxúria do martírio. A nova líder parlamentar do PCP, Paula Santos, aproximou-se dos jornalistas, abriu o jerrican, encharcou-se de gasolina, acendeu o fósforo, e durante vinte minutos foi ver arder.